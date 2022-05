Football/Royaume-Uni : La vente de Chelsea a été finalisée

La transaction devait avoir lieu avant la fin mai, pour que le club puisse participer à la prochaine saison de Premier League. Todd Boehly et son consortium ont déboursé 5 milliards d'euros.

Le processus de vente de Chelsea à l’homme d’affaires américain Todd Boehly et son consortium d’investisseurs est finalisé, a annoncé lundi le club anglais qui n’appartient donc plus au milliardaire russe Roman Abramovitch. «Le consortium mené par Tedd Boehly, président et directeur général de Eldridge, et Clearlake Capital Groupe a annoncé aujourd’hui que le transfert de la propriété du Chelsea Football Club était achevé», écrivent les Blues, rachetés pour 5 milliards d'euros.