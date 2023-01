Au Luxembourg: La vente de cigarettes bientôt interdite dans les stations-services?

Quand vous entrez régler votre plein dans une station essence, les paquets de cigarettes et boites de tabac s'alignent en masse derrière le comptoir. Et il n'est pas rare de prendre du tabac en plus de son carburant. Une habitude néfaste bien ancrée dans les habitudes, notamment des gens qui viennent faire le plein depuis un pays voisin et qui en profitent pour refaire leurs stocks de tabac. Un business très lucratif pour l'État. Un pétitionnaire veut y mettre fin et demande de «supprimer la vente de cigarettes dans les stations-services» du Luxembourg. La demande de Tim Vael est ouverte aux signatures depuis ce vendredi et jusqu'au 2 mars inclus.