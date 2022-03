Buzz en France – La «vente» de l’Elysée a rapporté 80 millions

Buzz en France : La «vente» de l’Élysée a rapporté 80 millions

L'opération avait pour but d'alerter l’État français sur la volonté de particuliers d'investir dans le patrimoine national. La start-up a demandé à rencontrer François Hollande.

Cette opération de communication et de «crowdfunding» mettait en scène le président de la République tenant une affiche «À vendre, Palais de l’Élysée». Elle a permis de récolter, «en seulement cinq jours et grâce à plus de 1 100 participants, plus de 80 millions d'euros en intentions d'investissement», a déclaré Yoni Botbol, 25 ans, directeur général du site.