Etats-Unis: La vente de pilules abortives sera autorisée en pharmacie

États-Unis : La vente de pilules abortives sera autorisée en pharmacie

La demande de pilules abortives a augmenté depuis que la Cour suprême, dominée par les conservateurs, a rendu en juin dernier un arrêt historique annulant la décision «Roe versus Wade», qui garantissait depuis un demi-siècle le droit des femmes à l’avortement. Selon des experts, les pilules abortives sont déjà utilisées dans plus de la moitié des procédures d’interruption de grossesse aux États-Unis. Elles sont de plus en plus au centre de la bataille politique et juridique pour le droit à l’avortement.