Bouteilles aux symboles nazis: La vente de vin à l’effigie d’Hitler bientôt terminée

Vini Lunardelli est un domaine familial viticole situé dans le nord-est de l’Italie, qui compte la soi-disant «gamme historique» parmi les produits qu’elle commercialise. Ces bouteilles sont non seulement ornées d’étiquettes à l’effigie de Sissi et de Napoléon, mais également de dictateurs tels que Staline, Mussolini et Hitler.

Demande particulièrement élevée en Allemagne

Sur le site Internet du domaine familial, il est même proposé d’ajouter des slogans nazis sur l’étiquette. «Malheureusement, l’étiquette la plus demandée de notre gamme historique est celle d’Adolf Hitler. En grande majorité par les touristes allemands, mais aussi de la part d’un grand nombre de Britanniques, de Nordiques, de Français et de Russes», explique le viticulteur Andrea Lunardelli au magazine Vice .

«Une stratégie de marketing qui manque totalement de respect»

Le Centre Simon Wiesenthal, ONG juive pour la défense des droits humains, qui lutte contre le commerce de ce vin depuis les années 1990, ne l’entend pas de cette oreille: «Quand les gens achètent ce genre de bouteilles, ils rentrent chez eux et trinquent à ce que Hitler représentait. Et c’est révoltant», déclare le rabbin Abraham Cooper, membre de la direction. Selon lui, le vin s’adresse clairement aux sympathisants fascistes qui glorifient les crimes du régime nazi.

«L’antisémitisme, le racisme et la haine ne sont pas morts dans un bunker avec Hitler. Et maintenant, en 2022, des gens se servent de cela pour vendre du vin», dit Abraham Cooper. Interrogé par Vice, le Forum juif pour la démocratie et contre l’antisémitisme en Allemagne a déclaré: «Cette stratégie de marketing est un manque de respect total face aux victimes du régime nazi et à leurs descendants».