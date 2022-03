Edouard Martin – «La vérité, c'est que Florange est compétitif»

Édouard Martin : «La vérité, c'est que Florange est compétitif»

Le leader CFDT de l'usine lorraine d'ArcelorMittal a dénoncé les «mensonges et absurdités» à propos de l'aciérie, dans une lettre ouverte adressée jeudi à François Hollande.

«On fait payer Florange. Ça fera du bruit, mais ça se fera quand même, pense Mittal. Dans notre système français, seul le gouvernement peut l'empêcher. Le gouvernement laissera t-il faire?», interroge Edouard Martin dans sa lettre, publiée jeudi sur le site Internet du quotidien Le Républicain lorrain et par Mediapart. «Monsieur le Président, après vos promesses, nous laisserez-vous être sacrifiés sans comprendre et arrêter cette mécanique à nous broyer?», poursuit-il.

Le responsable CFDT conteste notamment l'accord conclu fin novembre entre le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, et le numéro un mondial de l'acier. «Il n'y aura pas de plan social parce que la pyramide des âges de l'usine conduira au départ naturel de plus de 600 personnes en trois ans. Dès lors, faire un plan social coûterait plus cher à Mittal qui devrait payer les indemnités de licenciement», estime M. Martin. «Ne pas avoir de plan social est une bonne chose, mais ce n'est pas une victoire», souligne-t-il.

Florange, «la deuxième meilleure des cinq usines ArcelorMittal d'Europe du Nord»

L'engagement de Mittal à investir 180 millions d'euros sur le site mosellan est également critiqué, car «ce montant contient les dépenses opérationnelles et de maintenance: ce qui reste pour les investissements stratégiques est insuffisant», estime le syndicaliste. «Même la maintenance n'est plus faite correctement, les dépenses ont été divisées par deux depuis 2008 et Florange, comme Gandrange naguère et la plupart des usines de Mittal, est une usine qui se dégrade à vue d’œil», écrit-il au président de la République.