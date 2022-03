Sculpture équivoque : La vérité sur le «gode doré» de Liliane Bettencourt

Alors que le Net commente avec malice une image de l'héritière de L'Oréal avec une statuette phallique, l'explication sur la présence de cet objet vient d'être fournie.

«Le gode en or» de Liliane Bettencourt fait partie, depuis jeudi, des mots-clés les plus recherchés sur la Toile par les internautes. Un buzz qui semble partie pour durer au vu du décalage entre l'image publique de la femme la plus riche de France et cette image publiée dans les colonnes du magazine Capital.