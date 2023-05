Les Sussex ont été coursés mardi soir par des paparazzis en voiture. Leur porte-parole dénonce une chasse de 2 heures extrêmement dangereuse. Un chauffeur de taxi, la police et le maire de New York tempèrent.

Course-poursuite à New York : La version de Harry et Meghan a du plomb dans l'aile

Le prince Harry et son épouse Meghan ont été confrontés à des paparazzi «très agressifs», selon leur porte-parole. AFP

Le prince Harry et sa femme Meghan Markle ont été pris mardi soir à New York dans une «course-poursuite» impliquant «des paparazzi très agressifs» et dont l’issue aurait pu être «catastrophique», a indiqué dans un communiqué le porte-parole du couple. Cette prise en chasse «acharnée, qui a duré près de deux heures, a failli provoquer des collisions avec d’autres conducteurs, des piétons et deux agents de la police de New York», a ajouté ce porte-parole dans un courriel, le prince et sa femme vivant en Californie.

Le couple, qui était dans une voiture avec la mère de Meghan, Doria Ragland, venait de sortir d’une soirée à New York où la duchesse de Sussex a reçu une récompense de l’organisation philanthropique et féministe Ms. Foundation for Women. Le prince et sa femme n’ont pas foulé le tapis rouge et sont entrés et sortis par l’arrière du bâtiment où se déroulait la soirée.

«Bien qu’une personnalité publique suscite de l’intérêt, cela ne doit jamais être au détriment de la sécurité de qui que ce soit», a prévenu le porte-parole, dénonçant la «dissémination de ces images (…) encourageant une pratique très intrusive (dans la vie privée) qui est dangereuse».

«Je ne me suis jamais senti en danger»

Interrogée, la police de New York (NYPD) a répondu qu’elle avait «prêté assistance à l’équipe de sécurité privée qui protège le duc et la duchesse de Sussex». Certes, a reconnu un porte-parole de la police, «il y avait de nombreux photographes» mardi soir «rendant leur transport difficile». Mais Harry et Meghan «sont arrivés à destination et il n’y a eu ni collision, ni personne blessée, ni interpellation ou convocation» par les forces de l’ordre, a-t-il assuré.

De même un chauffeur de taxi, Sukhcharn Singh, retrouvé par le Washington Post, a transporté le couple et un agent de sécurité pendant dix minutes et contesté le terme de «poursuite». «Je ne me suis jamais senti en danger, ce n’était pas comme une poursuite dans un film. Ils étaient silencieux et avaient l’air d’avoir peur mais c’est New York, une ville sûre», a assuré Sukhcharn Singh.

Mais d’après une source proche du couple, au contraire, la «course-poursuite» a impliqué une demi-douzaine de véhicules «conduits par des individus de manière imprudente et dangereuse pour le cortège et tout le monde autour». «La prise en chasse aurait pu être fatale», a estimé cette source.

Face à la presse, le maire de New York, Eric Adams, a cité la disparition retentissante de Diana, mère de Harry: «Je ne pense pas que l’on soit nombreux à ne pas se rappeler comment sa maman est morte». Tout en dénonçant un comportement de paparazzis «un peu imprudent et irresponsable», l’édile, un ancien capitaine de police, a remis en cause la probabilité d’une «course-poursuite de deux heures à pleine vitesse». «Mais même une prise en chasse de dix minutes est extrêmement dangereuse à New York», a conclu Adams.