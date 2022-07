Enchères : La veste de Buzz Aldrin pendant Apollo 11 vendue 2,7 millions

Cette veste blanche sur laquelle sont brodés drapeau américain et sigle de la NASA avait appartenu à Edwin Eugene Aldrin Jr. dit Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir posé le pied sur la lune après Neil Armstrong.

La veste que portait l’astronaute américain Buzz Aldrin lors de son voyage pour la Lune pendant la mission Apollo 11, en juillet 1969, a été vendue mardi aux enchères à New York pour 2,7 millions de dollars, a annoncé la société Sotheby’s. Cette veste blanche, sur laquelle on distingue le drapeau américain, les sigles de la NASA et de la mission Apollo 11, ainsi que le nom «E. ALDRIN», faisait partie d’une collection personnelle d’objets que l’astronaute, aujourd’hui âgé de 92 ans, avait décidé de mettre en vente.