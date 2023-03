Photos de l'accident : La veuve de Kobe Bryant a touché 29 millions de dollars

Le 26 janvier 2020, Kobe Bryant, sa fille de 13 ans Gianna et sept autres personnes avaient trouvé la mort lorsque leur hélicoptère s'était écrasé sur une colline proche de Los Angeles. Des policiers et des pompiers avaient pris des photos sur place, dont des images des corps mutilés de la légende des Los Angeles Lakers et de sa fille. Certains avaient ensuite montré ou envoyé des photos à des proches ou des amis.