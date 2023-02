Musique : La veuve d’Elvis conteste le testament de sa fille Lisa Marie

Lisa Marie et Priscilla Presley, ici en 2006.

Priscilla Presley, la veuve d’Elvis Presley, conteste le testament de sa fille Lisa, décédée mi-janvier et qui n’a pas inclus sa mère dans sa succession, selon des documents judiciaires. Lisa Marie Presley est décédée subitement à Los Angeles le 12 janvier d’un arrêt cardiaque à l’âge de 54 ans.

La chanteuse avait nommé en 2010 sa mère Priscilla comme l’une des administratrices de son important patrimoine, à la fois de son vivant et en cas de décès, selon des documents judiciaires. Mais elle semble lui avoir retiré cette qualité en 2016, pour désigner ses enfants Riley et Benjamin Keough comme héritiers après sa mort. Selon un document consulté par l’AFP et déposé la semaine dernière par son avocat, Priscilla Presley n’a «découvert» ces modifications qu’après le récent décès de sa fille.