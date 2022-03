Manger local : La viande 100% locale séduit les consommateurs

GRUNDHOF – L’Angus du Mullerthal, élevé en plein air dans l’est du Luxembourg, commence à se faire sa place sur le marché de la viande au Luxembourg. Un producteur explique ses méthodes.

Et elles ont de quoi faire. Les 200 têtes de bétail de Hubert de Schorlemer se partagent, en toute liberté, quelque 200 hectares. De quoi brouter tranquillement, sans apport extérieur, pendant leurs 30 à 35 mois de vie avant l’abattage, qui se fait à 3 km de l’exploitation agricole. «La zone dans laquelle elles paissent est entièrement classée Natura 2000», précise l’agriculteur. Au final, cela donne de la viande non seulement 100% locale, mais aussi, avec la culture extensive, plus tendre et goûteuse, dont tous les morceaux peuvent être consommés.