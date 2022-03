Alimentation : La viande sans viande divise les Américains

La justice américaine est appelée à la rescousse de la viande sans viande, dont certaines associations veulent faire interdire le nom.

Les steaks sans viande et autres burgers végétariens, nouvelle tendance culinaire, sont au cœur d'une querelle juridique aux États-Unis. Plusieurs associations ont saisi lundi la justice contre une loi de l'Arkansas qui prévoit d'interdire d'utiliser le terme «viande» dans la présentation de ce type de produits, même suivi des mentions «végétarienne» ou «végane».

La loi, qui doit entrer en vigueur cette semaine, prévoit des amendes de 1 000 dollars par produit mal étiqueté. Les plaignants estiment que cette loi viole la liberté d'expression garantie par le premier amendement de la Constitution américaine et qu'elle vise à protéger le lobby de la viande.

La plainte a été déposée par la société Tofurky, qui produit un ersatz au rôti de dinde («turkey» en anglais) à base de tofu, et est soutenue par la puissante association de défense des droits civiques ACLU, l'ONG de soutien aux produits végétariens The Good Food Institute et le groupe de défense des animaux Animal Legal Defense Fund.