Inde : La victime d'un viol collectif est «tétanisée» par la libération de ses agresseurs

Dans une déclaration publiée par son avocat mercredi, Mme Banon s'est dite «privée de mots». «Je suis encore tétanisée», a-t-elle déclaré. «J'ai fait confiance aux plus hautes juridictions de notre pays. Je faisais confiance au système, et j'apprenais lentement à vivre avec mon traumatisme», raconte-t-elle. «La libération de ces condamnés m'ôte la paix et ébranle ma foi en la justice. Mon chagrin et ma foi vacillante n'affectent pas que moi, mais toute femme qui se bat pour obtenir justice dans les tribunaux», a-t-elle ajouté.