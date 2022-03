Accident au parc aux ours de Berne : La victime de Finn est sortie de l'hôpital

Le jeune handicapé mental qui s'est fait agresser par l'ours Finn dans son parc, le 21 novembre dernier, a pu rentrer chez lui mardi.

Ses blessures ont nécessité plusieurs opérations. Si son état psychologique est jugé stable, le jeune homme de 25 ans a toujours besoin de soins et de repos. Il va maintenant se reposer dans un endroit protégé avant de retrouver son environnement familier de Köniz, où il était en traitement avant son accident.

Le jeune handicapé mental était descendu volontairement dans le parc aux ours pour récupérer un sac plastique et s'était approché de Finn sous le regard et les cris des personnes à l'extérieur du parc.