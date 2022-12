Drame au Luxembourg : La victime de l'accident de dimanche était un ancien joueur de BGL Ligue

RUMELANGE – L'automobiliste mort lundi soir, après un accident survenu dans la nuit de dimanche à lundi, était un footballeur, passé par la BGL Ligue et joueur de Rumelange.

Un accident de la route est survenu dans la nuit de dimanche à lundi, sur le CR306 entre Bissen et Vichten. Grièvement blessé, l'automobiliste de 28 ans, qui avait été éjecté de son véhicule, a succombé à ses blessures lundi. Le jeune homme était bien connu dans le monde du football luxembourgeois. La victime, Giuliano Jackson, était un joueur de Rumelange, en Promotion d'honneur, révèlent ce mardi nos confrères du Quotidien.

Le jeune homme avait joué 49 matches en BGL Ligue avec le RFCU et Differdange. Défenseur, il était arrivé l'été dernier à l'US Rumelange, dans l'antichambre de l'élite luxembourgeoise. Le drame s'est noué vers 1h30 du matin, alors que Giuliano Jackson rentrait de la fête qui avait suivi la victoire 4-0 de son club à Bissen, dont il avait été élu homme du match.

Le décès tragique du footballeur a causé une vive émotion parmi ses coéquipiers. «J'ai du mal à me rendre compte qu'il n'est plus parmi nous. Il laisse un silence énorme. On dirait que ce n'est pas vrai, que c'est un mauvais rêve», confie notamment son coéquipier Kevin Lourenço au Quotidien.