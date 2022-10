Football: La vidéo avec laquelle Ribéry officialise sa retraite

Au fil de ses 22 années de carrière, Franck Ribéry a accumulé de nombreux trophées. Après un bref passage à Metz, puis une Coupe de Turquie glanée avec Galatasaray en 2007, il est vice-champion de France 2007 et finaliste des Coupes de France 2006 et 2007 avec Marseille. Mais c'est au Bayern qu'il vit ses plus belles heures de footballeur. Avec Munich, Ribéry remporte la Ligue des champions, la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe du monde des clubs en 2013. Il joue aussi la finale de C1 en 2010 et 2012. Il est également 9 (!) fois champion d'Allemagne (2008, 2010, et sept fois de suite de 2013 à 2019) et décroche 6 Coupes d'Allemagne et quatre Supercoupes.