La vidéo d'un cycliste à Metz fait le buzz

«En à peine un kilomètre, deux automobilistes manquent de peu de me foutre en l'air, a-t-il confié à nos confrères du Républicain Lorrain. Si le cycliste a finalement réussi à éviter l'accident, son attitude à un feu rouge a déplu à de nombreux internautes. On voit en effet Marc poursuivre son chemin, malgré l'injonction à s'arrêter. Un comportement finalement justifié par l'existence d'un petit triangle sous le feu rouge, qui autorise les vélos à aller tout droit ou à tourner à droite, à condition de céder le passage aux piétons et aux véhicules pour lesquels le feu est vert.