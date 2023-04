En France: La vidéo de l'explosion de l'immeuble à Marseille

Les enquêteurs ont dévoilé mardi l'identité de quatre des six victimes déjà retrouvées dans les décombres. Il s'agit de deux femmes, âgées de 65 et 88 ans, et un couple de 74 ans. Nicole Gacon, 65 ans, vivait dans l'appartement en rez-de-jardin, à cheval entre le 15 et le 17 de la rue; Antionietta Alaimo, épouse Vaccaro, 88 ans, était au premier étage; Jacques Praxy et Anne-Marie Praxy née Genovesi, son épouse, 74 ans tous les deux, habitaient eux au 3e étage.