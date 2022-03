Etats-Unis – La vidéo de ses derniers instants gisait sous l'eau

États-Unis : La vidéo de ses derniers instants gisait sous l'eau

Plus de deux ans après la noyade d'un jeune homme, un chasseur de trésors a retrouvé sa caméra au fond de l'eau. Une découverte précieuse pour les parents de la victime.

Par chance, la carte mémoire se trouvait à l'intérieur et fonctionnait encore. «J'ai passé en revue les images et je me suis dit: «Oh, mon Dieu, c'est ce gars!», confie le jeune homme. Après quelques recherches, Rich Aloha est parvenu à entrer en contact avec les parents de Richard, à qui il a rendu le document. Un immense soulagement pour Robin et Gary: peu après la mort de son fils, le couple avait reçu une enveloppe expédiée par les rangers du parc. Elle était censée contenir une clé USB renfermant des vidéos de Richard tournées par quelqu'un d'autre. Mais avant d'arriver dans la boîte aux lettres de Robin et Gary, le colis avait été intercepté et la clé USB dérobée. Une terrible déconvenue.