La vidéo qui ravive le souvenir de l'Apartheid

Des étudiants blancs de l'Université du Free State en Afrique du Sud ont filmé des employés noirs du campus dans des situations dégradantes, soulevant l'indignation dans le pays.

Quelque 500 étudiants et salariés ont manifesté dans la matinée sur le campus de Bloemfontein (centre), criant leur "choc" et leur "horreur". Un groupe, qui jetait des pierres contre la résidence universitaire où ont été filmées les images, a été dispersé par la police qui a dû faire usage de grenades assourdissantes.

La Ligue des jeunes du parti au pouvoir depuis la fin du régime d'apartheid en 1994, le Congrès national africain (ANC), a appelé à de sévères sanctions contre les auteurs de la vidéo, dénonçant un "acte raciste et barbare". Le parti d'opposition qui affirme représenter la minorité Afrikaner - les descendants des premiers occupants blancs du pays -, le Freedom Front Plus, a condamné "le racisme et l'atteinte à la dignité humaine qui ne font qu'aggraver les problèmes de l'Afrique du Sud."