Ville de Luxembourg: La vidéosurveillance devrait bientôt faire son retour place Hamilius

«Notre souhait le plus cher est d’avoir plus de présence policière dans l’espace public, c’est de loin de plus souhaitable», réitère Lydie Polfer (DP), bourgmestre de Luxembourg-Ville, à propos des agents privés de sécurité, qui ont fait leur retour la semaine dernière dans trois quartiers de la capitale (Gare, Bonnevoie, Ville haute).