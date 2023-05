Au Luxembourg: La vidéosurveillance met le cap vers le sud

Actuellement, le réseau VISUPOL de la police est présent uniquement sur le territoire de la Ville de Luxembourg. Des caméras opérées par la police y surveillent des secteurs sensibles, comme le quartier de la gare et vont bientôt revenir à Hamilius. «Des demandes ont été introduites par les communes d’Esch-sur-Alzette et Differdange et la procédure de demande d’autorisation est encore en cours», précise le ministère de la Sécurité intérieure.