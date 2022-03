Témoignage en Ukraine : La vie à Kiev entre «anxiété» et «courage»

LUXEMBOURG/KIEV – Un résident luxembourgeois témoigne de l’incroyable journée de guerre vécue jeudi à Kiev. Il n'a pas quitté son domicile malgré les événements.

«Se retrouver dans un pays en guerre était une situation totalement inimaginable», déclarait jeudi soir Daniel Porcedda, joint depuis Kiev, la capitale de l’Ukraine. Alors que l’ambassade recommandait de quitter Kiev mercredi soir, lui, sa femme et sa belle-fille n’ont pas pu le faire. «Il y avait plusieurs raisons à cela, notamment la sécurité. Le message de l'ambassade est venu tard et il aurait été dangereux de prendre la route la nuit».

Désormais, quitter Kiev est «impossible, à cause des combats et des soldats qui sillonnent les rues». Il a entendu via les médias ukrainiens que des tanks s'approchaient de la ville et que des hélicoptères attaquaient un aéroport militaire tout proche, qui a été pris par les forces russes. Daniel Porcedda est sorti faire quelques courses et est également allé voir la cave de sécurité. Mais se cacher dans la cave de sa résidence est impossible, «car c’est beaucoup trop petit».