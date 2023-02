Aide humanitaire: «La vie de millions de gens a basculé en très peu de temps»

L'ASAM (Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants) soutenue par Caritas Luxembourg, a pu extraire 19 personnes vivantes des décombres.

Grâce aux dons et à sa réserve financière, Caritas peut financer l'aide aux populations turque et syrienne.

«Des paysages de guerre», voilà comment François Large, coordinateur humanitaire de Caritas Luxembourg présent en Turquie, décrit les villes d'Antakya et Mersin, après le séisme qui a fait plus de 35 000 morts. Plutôt habitué à intervenir dans des zones en guerre, c'est la première fois qu'il est confronté à un tremblement de terre.

«La vie de millions de gens a basculé en très peu de temps, 47 secondes. Ceux qui ont survécu sont ceux qui ont pu sortir dans la rue, car de nombreux bâtiments se sont effondrés», rappelle-t-il. Il a fallu réagir vite pour venir en aide aux populations turques et syriennes. «À Antakya, qui était ma ville préférée, il n'y a plus d'essence, d'eau, ni d'électricité, les gens ont dû quitter la ville. Sur place il ne reste que les pompiers, les ambulances et la société civile».

Réaction immédiate grâce à la réserve financière et aux dons

Grâce à ses réserves financières et aux dons privés, Caritas Luxembourg a pu «immédiatement apporter son aide aux organisations locales pour aider à déblayer les décombres, fournir des habits et de la nourriture aux survivants. Pour eux la vie continue», ajoute François Large. C'est notamment grâce à ces fonds que l'ASAM (Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants) qui a aussi une branche secourisme, a pu retrouver 19 personnes vivantes parmi les décombres.