La vie grouille à 7 700 mètres de profondeur

Une équipe de chercheurs anglo-japonnaise est parvenue à filmer des poissons d'une espèce inconnue vivant dans l'obsurité absolue, sept kilomètres sous la surface.

Les caméras des scientifiques ont saisi un moment unique et inédit à de telles profondeurs, des poissons en train de se débarrasser habilement des restes d’un crabe mort. Une découverte des chercheurs est surprenante à plus d’un titre: jusqu’alors, ces derniers imaginaient quà de telles profondeurs, les créatures se tenaient tranquilles pour économiser leur énergie. Autre hypothèse battue en brèche, la rareté de la nourriture à disposition à une profondeur pareille. Sur ce point cependant, les avis divergent puisque ces poissons auraient pu remonter un peu plus haut pour se nourrir, afin de dénicher le malheureux crabe.

Ces poissons vivant dans le noir complet sont dotés de récepteurs de vibrations situés sur leurs nageoires et leur permettant de repérer leur repas. «Nous n’avons encore jamais pu observer des créatures vivantes à une telle profondeur, c’est une chance unique, on ne les rencontre normalement que dans les musées, conservés dans le formol. Ils sont en général dans un état déplorable alors que les spécimens que nous avons découverts sont tout à fait charmants», explique un membre de l’équipe, enthousiaste.

La fascinante découverte de l’équipe anglo-japonaise permet en outre de repousser les limites du possible. Jamais, en effet, il n’avait été possible de descendre si bas au fond de l’océan. Les chercheurs sont ainsi persuadés que lors de leur prochaine plongée en mars 2009, ils vont descendre encore plus bas et sonderont les eaux de six à neuf kilomètres de profondeur.