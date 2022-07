Monument: La vieille loco bientôt de retour à Esch

Depuis avril 2021, elle est bichonnée avec amour par une poignée d’ouvriers spécialisés au fond d’un banal entrepôt blafard lové aux confins de Belval. «Elle», c’est une pépite: une locomotive à vapeur Hanomag Série 59, datant de 1911, témoin privilégié du passé sidérurgique d’Esch-sur-Alzette. Scintillante dans sa robe noire brillante, elle s’apprête à retrouver son emplacement d’origine, à la vue de tous, au coin des rues de Luxembourg et Marie Curie au Schlassgoart.

Ce sera le samedi 10 septembre. «Initialement, nous avions prévu de la déplacer juste avant les congés d’été», intervient André Zwally, échevin en charge des Infrastructures dans la Métropole du Fer. «Mais nous avons reporté l’opération de deux mois, car nous avions besoin d’un peu plus de temps».

Ce jour-là, un transport exceptionnel sillonnera les rues d’Esch-sur-Alzette. Un trajet de 3 à 4 kilomètres qui s’annonce pointu sur le plan logistique. «Toutefois, coupe l’échevin eschois, nous n’avons pas eu besoin d’une autorisation spéciale, car le transport n’excède pas 40 tonnes». Nul doute que de nombreux Eschois couveront d’un œil affectueux «leur» vieille dame de retour à l’air libre. Et cette fois, pour un long bail. «Le but, c’est de garantir que la rouille ne vienne plus la ronger pour les 30 prochaines années», dit André Zwally.