DOMAINE EQUESTRE: La villa du «Loup de Wall Street» est à vendre

DOMAINE ÉQUESTRE : La villa du «Loup de Wall Street» est à vendre

La propriété de Long Island n’apparaît pas uniquement dans le film avec Leonardo DiCaprio, mais aussi dans la série «Elementary». Pour dix millions de dollars, elle pourrait être à vous.

20’000 m² de terrain, 1400 m² de surface habitable: de quoi prendre ses aises en échange de la modique somme de dix millions de dollars. Douglas Elliman

Vous avez peut-être déjà vu l’immense propriété de Long Island, une île située dans l’état de New York. Elle a déjà servi de lieu de tournage pour divers films et séries télévisées, notamment «The Loudest Voice» (une mini-série sur le fondateur de Fox News, incarné par Russell Crowe), certains épisodes de la série «Elementary» et une scène majeure du «Loup de Wall Street».

La scène en question est celle où Manny Riskin (Jon Favreau), Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) et son père Max Belfort (Rob Reiner) sont debout devant l’enclos à chevaux de la propriété de Long Island. imago/Cinema Publishers Collection

Dans la scène, Manny Riskin (Jon Favreau) et Max Belfort (Rob Reiner) sont debout devant un enclos à chevaux aux côtés de Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio). Les deux hommes essaient de convaincre Jordan de conclure un accord avec la SEC, l’autorité des marchés financiers des États-Unis.

L’un des coins les plus chers des États-Unis

La villa fait près de 1 400 m² et comporte une énorme piscine, un enclos et des écuries pour dix chevaux. Il y a de l’espace à revendre: plus de 20 000 m² de prairies, de forêts et de jardins sont compris dans le prix de vente de dix millions de dollars. Une aubaine sachant que la propriété se trouve à Mill Neck, l’un des coins les plus chers des États-Unis.

La villa n’est par ailleurs pas uniquement connue comme lieu de tournage, mais également par les fans de chevaux, car elle a été construite par Ralph Bianculli, un célèbre éleveur de chevaux. Plus d’une centaine de chevaux de course ont été entraînés ici, dont beaucoup ont connu de grands moments de gloire par la suite.

Salle de poker et bassin à koi

La propriété présente diverses particularités supplémentaires. Outre les six chambres à coucher et autant de cheminées, ses sols en parquet et en marbre et sa cave à vin incontournable, on y trouve également un bar en bois d’acajou, une salle de sport, un jacuzzi, une salle de poker, ainsi qu’un théâtre.

Mais ce n’est pas tout: dans le jardin, il y a aussi une grande cuisine d’extérieur, une piscine d’eau de mer chauffée avec cascade ainsi qu’un bassin à koi. Avec tout cela, le nouveau propriétaire ne devrait pas s’ennuyer.