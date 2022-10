Royaume-Uni : La ville de Liverpool accueillera l’édition 2023 de l’Eurovision au nom de l’Ukraine

Les demi-finales auront lieu les 9 et 11 mai, puis la finale le 13 mai. L’extravagant concours, qui en est à sa 67e édition, est suivi par des dizaines de millions de téléspectateurs, en Europe mais aussi en Israël et en Australie, notamment.

«Nous allons avoir la plus grande fête jamais organisée»

«Nous l’avons fait!» s’est félicitée sur Twitter Joanne Anderson, la maire de Liverpool, la ville des Beatles. «Nous allons avoir la plus grande fête jamais organisée», a affirmé la chanteuse Sonia Evans, originaire de Liverpool, qui avait représenté le Royaume-Uni à l’Eurovision en 1993. «Liverpool a l’histoire musicale du monde entier. Elle coche toutes les cases!»

Le Royaume-Uni a accueilli la compétition à huit reprises, mais ne l’a plus hébergée depuis 1998, une édition qui avait eu lieu à Birmingham, dans le centre de l’Angleterre.

Grand favori, le Kalush Orchestra avait remporté en mai la finale du concours avec la chanson «Stefania» mêlant hip-hop et musique traditionnelle.

L’Ukraine, lauréate en 2022, n’a pas pu héberger le concours

Après sa première place symbolique à Turin, en Italie, en mai dernier, l’Ukraine s’était vu ôter en juin le droit d’accueillir l’Eurovision par l’Union européenne de Radio-Télévision (UER), qui avait estimé que les conditions de sécurité n’étaient pas réunies en raison de l’invasion du pays par la Russie. Un accord avait été annoncé le 25 juillet par l’UER et le gouvernement britannique pour que la BBC organise le concours au Royaume-Uni, arrivé en deuxième position derrière l’Ukraine, dans une version qui mettra en vedette le pays toujours en guerre.

Vingt villes britanniques s’étaient portées candidates pour héberger l’Eurovision au nom de l’Ukraine. Une première sélection de sept villes (Birmingham, Glasgow, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle et Sheffield) avait été dévoilée en août.

Une victoire symbolique

Grand favori, le Kalush Orchestra avait remporté en mai la finale du concours avec la chanson «Stefania» mêlant hip-hop et musique traditionnelle, une victoire symbolisant la résilience ukrainienne dans la guerre et la solidarité populaire européenne. Le Britannique Sam Ryder et son titre «Space Man» avaient obtenu la deuxième place, un résultat inespéré pour les Britanniques habitués au fond du tableau ces dernières années, avec même zéro point en 2021.