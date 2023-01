Dès lundi : La Ville de Luxembourg agrandit sa zone piétonne

Un peu plus de place pour les piétons et moins pour les voitures. La Ville de Luxembourg a indiqué, ce mercredi matin, une extension de la zone piétonne de la vieille ville, à partir de lundi. Ainsi, la rue de la Boucherie, la partie de la rue du Marché-aux-Herbes, entre la Grand-Rue, et la rue de la Boucherie, et le tronçon de la Grand-Rue, entre la rue du Nord, et la rue du Fossé, vont devenir piétons, dès le début de la semaine prochaine.