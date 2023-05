D'après la ministre de l'Intérieur: La Ville de Luxembourg n'a pas le droit d'interdire la mendicité

«L'interdiction de la mendicité à Luxembourg-Ville ne peut pas entrer en vigueur», a martelé mardi la ministre de l'Intérieur, Taina Bofferding. La ministre socialiste rejette ainsi, pour des motifs légaux, un règlement de la majorité DP-CSV qui dirige la capitale, et qui interdit la mendicité dans certains secteurs, à commencer par le centre-ville.

«Pas d'atteinte à la sécurité si on pose un gobelet par terre»

En outre, l'interdiction votée le 27 mars en conseil communal, serait illégale du point de vue du droit national et international. «Le règlement de police de la Ville de Luxembourg a été approuvé partiellement par le ministère de l’Intérieur. Si la plupart des articles n’ont pas trouvé d’obstruction de notre part, l’article 42 n’a lui pas été approuvé par la ministre Bofferding», explique-t-on au ministère.

«La ministre s’est basée sur un arrêt de la Cour européenne des Droits de l’homme , qui distingue la mendicité passive de la mendicité invasive», continue le ministère. La première est légale, l'autre non. «Il n’est pas nécessaire de la pénaliser pour protéger l’ordre et la sécurité publics. Bref, il n’y a, par exemple, pas d’atteinte à la sécurité des gens si on pose simplement son gobelet par terre».