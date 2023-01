Population au Luxembourg: La ville de Luxembourg «reste très attractive»

«Entre 2017 et aujourd’hui, nous sommes passés de 116 328 à 132 778 habitants dans la capitale. C’est 16 450 habitants de plus – ce qui correspond environ à la population d’Hesperange – que nous avons intégrés en cinq ans. C’est énorme», a décrit mercredi Serge Wilmes (CSV), premier échevin de Luxembourg-Ville. En un an, ce sont plus de 4 000 personnes qui se sont ajoutées.