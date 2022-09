Economies d'énergie: La ville de Luxembourg va baisser la lumière cet hiver

«On veut faire un effort collectif pour donner l'exemple. On va économiser de l'énergie au sein de nos bâtiments et on va sensibiliser nos propres collaborateurs. Tout cela s'inscrit plus largement dans un contexte de crise climatique. En tant que ville, on présentera ensuite un deuxième volet d'aides financières pour celles et ceux qui seront dans le besoin». Que les choses soient claires, le marché de Noël sera maintenu dans la capitale, mais il sera touché. Autre geste symbolique: la lumière du château du Ban de Gasperich devrait également s'éteindre.

«Ces mesures seront prises pour les citoyens et non contre eux», rappelle Lydie Polfer, la bourgmestre. «Tous nos services seront concernés. Les bâtiments, les écoles, les dépôts, les piscines, les infrastructures sportives, les centres culturels... Et ces premières mesures pourront être étendues si la situation empire sur le plan énergétique. On est donc déjà préparé pour aller encore plus loin. On le fait pour que chaque citoyen puisse encore pouvoir recourir à l'énergie durant la période hivernale. On le fait pour le bien commun. On va tout vous dire, le mercredi 21 septembre».