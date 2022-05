Japon : La ville de Tokyo va reconnaître les unions de même sexe, dès novembre

Si la Constitution du Japon dit que le mariage ne peut avoir lieu «qu’avec le consentement mutuel des deux sexes», la capitale lance la procédure politique pour une union pour tous, en attendant le mariage.

La ville de Tokyo va reconnaître les unions entre personnes de même sexe, dès novembre, après avoir amendé la réglementation en vigueur, devenant la plus grande ville à s’engager sur cette voie au Japon, ont annoncé, mercredi, des responsables locaux.

Le Japon est le seul pays du G7 à ne pas reconnaître les unions de même sexe, et sa Constitution stipule que «le mariage ne peut avoir lieu qu’avec le consentement mutuel des deux sexes». Toutefois, ces dernières années, des collectivités locales à travers le pays ont pris des mesures pour reconnaître les unions entre personnes de même sexe, bien que cette reconnaissance ne confère pas les mêmes droits que le mariage aux yeux de la loi.

À l’assemblée locale en juin

«Nous avons recueilli les avis du public, ces deux derniers mois, et nous avons entendu les opinions des couples de même sexe qui ont dit vouloir être reconnus comme partenaires», a déclaré un porte-parole du gouvernement de Tokyo. Celui-ci prévoit de demander à l’assemblée locale d’approuver la révision d’un arrêté le mois prochain, puis de commencer à accepter les dossiers en octobre et de délivrer les certificats en novembre.

En 2015, l’arrondissement de Shibuya, dans la capitale, est devenu le premier au Japon à commencer à délivrer des certificats symboliques de «partenariat» aux couples de même sexe. De nombreuses autres collectivités ont suivi le mouvement, et selon des associations, plus de 200 municipalités reconnaissent désormais les unions de même sexe, accordant aux couples des droits comme la possibilité de rendre visite à leur partenaire à l’hôpital et de louer une propriété ensemble.