Près de Metz : La ville de Woippy est devenue la star de Twitter

WOIPPY – La commune voisine de Metz s’est retrouvée, mercredi, contre toute attente, dans le top des tendances en France.

Tout est parti d’un clash entre deux twittos, mardi. Au fil de leurs échanges de plus en plus véhéments, l’un des deux a dévoilé son adresse postale, afin d’en découdre dans un face-à-face bien réel. Celui-ci résidait à Woippy, une commune de 13 000 habitants située près de Metz.

Pat’Patrouille et Bob l'éponge

Il n’en fallait pas plus pour braquer les projecteurs sur cette ville et en faire, en moins de 24 heures, une des stars du réseau social que souhaite acquérir le patron de Tesla et homme le plus riche du monde, Elon Musk. Évoquant des souvenirs d’enfances aux utilisateurs de Twitter, ceux-ci s’en sont donnés à cœur joie en se moquant gentiment du nom de la ville et en partageant des images, associées à des dessins animés pour enfants.