À Luxembourg: La Ville en guerre contre les corbeaux

Ces volatiles pullulent dans la capitale, qui a dû se créer un plan de gestion pour les corbeaux freux. Sur le territoire de la capitale, on compte un peu plus d'un millier de nids, avec à chaque fois un couple d'oiseaux, en attendant l'éclosion des petits au printemps. Les équipes du service des Parcs en délogent certains. Monté sur une nacelle et équipé d'une faux, un des travailleurs descend les imposants nids et élague certaines branches, pour que les corbeaux ne reviennent pas s'installer là dès les ouvriers partis. L'idée est d'inciter les animaux à aller s'installer plus loin, dans des zones où ils gêneront moins les riverains.

«Situation intenable»

Le boulevard Cahen compte, à lui seul, 174 nids. C'est, avec les 175 couples de corbeaux de Gasperich, où le service des Parcs est passé mercredi et jeudi, l'endroit où le problème est le plus intense. Sur la longueur du boulevard Cahen, seuls les 19 nids les plus proches de l'école sont concernés par l'action de ce vendredi. La bourgmestre reproche au ministère de l'Environnement de ne pas la laisser en faire plus. «C'est incompréhensible qu'on ne puisse pas enlever les nids du boulevard. Vers le haut, le bruit et la saleté occasionnés sont vraiment terribles», déplore la bourgmestre. «La situation intenable pour les riverains plus haut, on ne pourra pas y remédier. J'ai adressé un recours gracieux auprès de la ministre hier (NDLR: jeudi) pour pouvoir intervenir plus haut, on verra».