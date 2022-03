La Ville fait des trous, le conducteur contourne

Les travaux qui toucheront les rues Notre-Dame, de l’Eau et du Marché-aux-Herbes débutent aujourd'hui.

Le bruit des pelles mécaniques résonnera en centre-ville de la capitale à partir d'aujourd'hui. Les rues Notre-Dame, de l’Eau et du Marché-aux-Herbes doivent être éventrées l'une après l'autre pour que la Ville puisse y poser des conduites de chauffage urbain. Quitte à faire des trous, le Musée national d'histoire et d'art procédera quant à lui à des fouilles archéologiques.

Aujourd'hui, on attaque par la rue Notre-Dame, plus précisément le tronçon situé entre la rue du Fossé et la rue de l'Ancien Athénée. La première phase sera la plus lourde car la circulation sera barrée sur ce tronçon aux cyclistes et aux voitures. Les parkings du Knuedler et Aldringen par contre seront toujours accessibles. Les usagers pourront repartir par le boulevard Roosevelt.