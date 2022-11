«La violence contre les femmes n'est pas une affaire privée»

Le Luxembourg fait de la violence envers les femmes «une priorité nationale». C'est la teneur du message relayé ce vendredi, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, «l’une des violations les plus graves des droits humains», souligne dans un communiqué, le ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes. Cette violence «a de multiples visages et touche tous les milieux sociaux», note le Grand-Duché qui en appelle à «une tolérance zéro» et «des règles communes à l'échelle européenne et internationale».