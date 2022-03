La violence domestique frappe tous les jours au Luxembourg

LUXEMBOURG - Chaque jour, la police intervient au moins une fois pour violence domestique malgré la loi de novembre 2003. La ministre de l'Égalité des chances Françoise Hetto-Gaasch veut prendre des mesures.

Pour Françoise Hetto-Gaasch, il faut aller plus loin. Tout le monde est concerné. 88% des violences domestiques sont exercés sur des femmes alors que 15% d’entre elles en sont les auteures. La majorité des personnes concernées par la violence domestique ont entre 31 et 50 ans et vivent plus dans le centre et le sud du pays. Mais toutes les tranches d’âge sont touchées.