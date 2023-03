La voiture à hydrogène de BMW entre en production

Plusieurs grands constructeurs automobiles travaillent sur ce sujet. Alors que Toyota et Hyundai ont, depuis des années, dans leur gamme des modèles à hydrogène, d’autres, comme BMW, font des recherches sur cette technologie. Le constructeur bavarois vient de lancer la production d’une petite série de moins de cent véhicules qui seront utilisés à des fins de démonstration et d’essai pour différents groupes cibles. Ces groupes d’essai doivent se faire une idée des caractéristiques de la BMW iX5 Hydrogen en la conduisant.

Une autonomie de 504 kilomètres

Le moteur électrique, la transmission et l’électronique de puissance sont réunis dans un boîtier compact situé sur l’essieu arrière et génèrent une puissance maximale de 295 kW/401 ch. L’iX5 Hydrogen passe ainsi de 0 à 100 km/h en six secondes et peut atteindre une vitesse de 185 km/h en continu, voire 205 km/h pendant de courtes périodes.