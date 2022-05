Au Luxembourg: La voiture avec deux enfants à bord termine contre un arbre

Le chemin de l'école a pris une bien triste tournure, lundi matin. Sur le CR121, entre Junglinster et Blumenthal, une automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture pour des raisons inconnues, et le véhicule a terminé sa course contre un arbre. La conductrice a été blessée, prise en charge sur place puis transportée à l'hôpital pour des contrôles.