À Madagascar: La voiture de Dylan Thiry attaquée par des voleurs

Cela fait maintenant plus de 45 jours que Dylan Thiry œuvre avec son association «Pour nos enfants» pour rendre la vie plus facile à des centaines de familles à Madagascar. Mais dimanche n'a pas été «la meilleure journée», a confié le Luxembourgeois, en story Instagram. En plus de l'arrêt simultané de trois puits qu'il a aidés à creuser, il a en effet été pris pour cible par des voleurs, alors qu'il roulait de nuit avec ses accompagnateurs.

«On vient de nous lancer des pierres et du sable (...) ils font ça pour qu'on s'arrête et qu'ils nous volent». Touché à l'oreille et au visage, il est «rentré en urgence» et s'est promis de ne plus rouler la nuit à Madagascar. «Plus de peur que de mal mais on doit être prudent parce que c'est la zone, ça rigole pas», explique-t-il, visiblement secoué.

«Des fois, on oublie parce qu'on est avec les enfants, c'est mignon (...) mais on oublie qu'à quelques kilomètres d'ici y'en a qui meurent de faim (...) et s'ils veulent nous voler, ils nous voleront».

Si cela lui a mis un petit coup au moral, l'influenceur ne se laisse pas abattre et poursuit son action en faveur de plus démunis sur l'île. Il a pris la direction de la capitale ce lundi. Sans doute pour faire encore évoluer ses projets. En plus de construire des maisons et d'organiser de grands repas pour que les enfants mangent à leur faim, Dylan Thiry leur a fait installer des balançoires pour le plus grand bonheur des petits qui lui font la fête, dès qu'ils le croisent.