Imbroglio: La voiture de leurs rêves, achetée au Luxembourg, était un véhicule volé

Un couple de résidents de Moutiers (Meurthe-et-Moselle) vit un cauchemar éveillé depuis un peu plus d'an an. En août 2021, Déborah et David achètent un VW Tiguan d'occasion dans un garage à Luxembourg-Ville. Le véhicule, qui affiche quelque 10 000 km au compteur et dont l'ancien propriétaire est parti en Suède, leur est vendu 39 000 euros, auxquels se rajoutent entre 3 et 4 000 euros de frais pour importer le véhicule en France et obtenir la carte grise.

«C'est un enfer»

Plus d'un an après l'achat de leur véhicule, Déborah et David ont pris un avocat pour défendre leurs droits et déposé une plainte pénale contre le garage. «Le parquet de Luxembourg a été saisi de l'affaire et devrait se mettre en contact avec son homologue en France. Actuellement, il n'y a pas de reconnaissance officielle des autorités publiques sur le fait que le véhicule soit volé. Le but de la plainte est d'obtenir une telle reconnaissance et de permettre au couple de demander au civil la nullité de la vente», a indiqué à L'essentiel l'avocat du couple.