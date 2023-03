Accident fou en Belgique: La voiture du footballeur s'envole et termine dans un gymnase

A priori, les images font penser aux plus belles cascades des films hollywoodiens. Il n'est est rien. L'incroyable scène s'est déroulée à Flémalle, jeudi, dans la banlieue de Liège. Une voiture lancée à pleine vitesse s'est envolée pour finir sa course dans une salle de sport, comme le rapporte la presse belge.

Souffrant de plusieurs fractures, Sofian Kiyine a été hospitalisé mais ses jours ne seraient pas en danger. Selon les médias flamands, l'automobiliste circulait à plus de 200 km/h sur une route où la vitesse était limitée à 90 km/h. Il aurait heurté un rond-point avant de s'envoler et de finir sa course dans la salle omnisports «Louis Melin», vide au moment de l'accident.