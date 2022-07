: La voiture électrique, alliée des vacanciers

Appelés à se multiplier à l’avenir, les voyages en voiture électrique peuvent sembler complexes à planifier. Le photographe Rudolf van der Ven a testé pour vous une traversée de la France en Hyundai KONA Electric.

Vous voudriez tenter la voiture électrique pour partir en vacances, mais l’angoisse du manque d’autonomie vous empêche de passer le pas? Le photographe Rudolf van der Ven a testé l’expérience pour vous! Début juillet, il a roulé de Gand à Pompaire, en Hyundai Kona Electric, un SUV électrique compact, avec sa petite amie Barbara, leur chien Smokey et tous leurs bagages. Un voyage de 700 kilomètres, entre la localité belge et le petit village de l’Ouest de la France.

Avant de partir, Rudolf conseille de «toujours rechercher où vous trouverez des points de recharge le long de la route et près de votre lieu de séjour». C’est grâce à A Better Route Planner que notre équipée à planifié son itinéraire. «Pratique, mais l’itinéraire ne tenait pas compte des embouteillages, et nous avons perdu du temps autour de Paris à l’aller», tempère le photographe.

Durant le voyage, les chargeurs rapides seront vos meilleurs alliés. «Notre premier arrêt était à Baralle, qui propose des chargeurs rapides de IONITY», explique Rudolf. Ce réseau de plus de 400 stations de recharge rapide dans 24 pays européens, s’est associé avec plusieurs constructeurs automobiles, dont Hyundai. «Nous sommes arrivés avec environ 25% de la batterie restante et en 40 minutes, nous avons pu recharger jusqu’à 80%, raconte Rudolf. La charge s’est parfaitement déroulée avec la carte de charge Stroohm fournie avec cette Hyundai.» Deux autres arrêts à Paris et Blois suivront ce premier stop, sans problème. Et c’est finalement avec près de 40% de la charge de la voiture que les voyageurs sont arrivés.

Ce n’est qu’à dix minutes de route de Pompaire, à Parthenay, que Rudolf a trouvé des installations de recharge. «Nous les avons découverts grâce au système de navigation du KONA Electric.» Celui-ci indique en effet la station de recharge la plus proche et sa distance. Il est possible de filtrer en ne montrant que les stations de recharge rapides. «J’ai été favorablement étonné par le nombre de bornes que nous avons rencontrées en chemin, généralement à deux ou trois kilomètres», se réjouit Rudolf.

Grâce à sa batterie de 64 kWh, le KONA Electric peut parcourir jusqu’à 484 kilomètres. «Même avec la plus petite batterie de 39,2 kWh (305 km d’autonomie), vous pouvez parfaitement partir en vacances, juge Rudolf, nous avons toujours eu beaucoup de marge aux points de charge.» En tant que photographe automobile, notre testeur est un habitué des modèles électriques, et l’affichage particulier du KONA Electric l’a frappé : «Sur certaines voitures, l’autonomie affichée dans l’ordinateur de bord diminue très rapidement, ce qui provoque une inquiétude quant à l’autonomie. Avec le KONA Electric, c’est en fait l’inverse et vous voyez immédiatement le pire scénario.» De quoi anticiper et vous assurer des vacances sans stress !

Pour le retour, nos voyageurs n’avaient prévu que deux pauses de chargement, à Tours et en banlieue parisienne. Pourtant, c’est en une seule fois qu’ils sont arrivés à Gand, avec encore une autonomie de 15% à l’arrivée ! «Il y a quelques années, cela aurait été impensable avec une voiture électrique, assure Rudolf. La preuve que les batteries ont subi une évolution gigantesque.»