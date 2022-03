Low-cost : La voiture la moins chère du monde change de look

Le constructeur indien Tata a dévoilé lundi une nouvelle version de sa Nano, à un prix un peu plus élevé mais avec plus d'options, afin de relancer des ventes décevantes.

La Nano Twist vise une clientèle jeune et est dotée de quatre enceintes, d'une liaison bluetooth, d'un système d'ouverture à distance sans clé et d'un plancher rehaussé. Il s'agit d'une «voiture intelligente pour la ville», a estimé Ranjit Yadav, responsable de l'activité voitures de tourisme. Tata a lancé en 2009 la Nano, opération qui, contrairement aux prévisions des analystes et du groupe qui voulait révolutionner la façon de se déplacer des Indiens, s'est conclue par un échec .

Son prix bas s'est avéré un handicap pour des Indiens qui voient dans l'automobile un symbole d'ascension sociale. Les personnes modestes, qui étaient ciblées par cette campagne, se sont détournées de cette voiture bon marché pour des modèles légèrement plus chers, offerts par des concurrents. Tata tente de repositionner son modèle en ajoutant des éléments et en le rendant plus à la mode. En décembre, Tata Motors n'a vendu que 554 Nano, en baisse de 75% sur un an. Environ 45% des utilisateurs de la Nano ont entre 18 et 34 ans.