Allemagne : La voiture n'est plus une priorité pour les jeunes

Les Allemands de 18 à 25 ans, particulièrement lorsqu'ils vivent dans de grandes villes, sont de moins en moins attachés à la voiture individuelle, selon une étude publiée jeudi.

Si 73% des Allemands jugent «important» ou «très important» de posséder une voiture privée, cette proportion descend à 55% pour les moins de 25 ans, et à 36% pour les jeunes vivant dans des villes de plus de 100 000 habitants. Elle est de 57% pour les habitants de villes en général, selon cette étude réalisée par le centre de recherche sur l'automobile CAM pour BNP Paribas Cardif Allemagne.

«Une grande partie de la génération Z n'a presque plus d'attachement émotionnel à la voiture», commente Stefan Bratzel, le directeur du CAM et auteur de l'étude. «La voiture n'est plus un symbole de statut, mais plus un objet d'usage». Parmi les moins de 25 ans, seuls 27% seraient ainsi prêts à renoncer à un voyage de vacances pour s'offrir une nouvelle voiture, contre encore 46% en 2010.