Drame lors d'un carnaval en Belgique : La voiture qui a percuté la foule a été filmée peu avant le drame

Une caméra de surveillance d'un habitant a filmé la voiture qui a percuté une foule au carnaval de Strépy-Bracquegnies, en Belgique, dans la nuit de samedi à dimanche, quelques secondes avant le drame.

Une vidéo glaçante. Une caméra de surveillance d'un habitant a filmé la voiture qui a percuté une foule au carnaval de Strépy-Bracquegnies, en Belgique, dans la nuit de samedi à dimanche, quelques secondes avant le drame. Il est possible de voir les participants au carnaval de Strépy-Bracquegnies marcher dans la rue. Quelques instants plus tard, une voiture noire passe à très grande vitesse devant la caméra.

Pour rappel, une voiture a foncé sur une foule se rassemblant pour participer à un carnaval tôt dimanche, tuant au moins six personnes et en blessant 26 autres dont dix grièvement, ont annoncé les autorités, qui excluent pour l’instant la piste terroriste. «Rien ne va dans le sens d’un radicalisme ou d’un extrémisme quelconque», a confirmé dimanche soir le procureur du Roi de Mons, Christian Henry, à la télévision publique RTBF.

Résultats des analyses sanguines attendues lundi

Les deux personnes occupant la voiture ont été interpellées et leurs domiciles perquisitionnés. Originaires de La Louvière, nées en 1988 et 1990, elles ne sont pas connues de la justice, selon Christian Henry. «Les deux personnes interpellées rentraient d’un dancing et avaient déposé une autre personne juste avant les faits», a-t-il précisé. Les résultats de leurs analyses sanguines, attendus lundi, «permettront de dire s’ils ont consommé de la drogue».