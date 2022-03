La voiture volante a décollé aux USA

La société américaine Terrafugia est parvenue à faire décoller la «Transition» sur la piste de l’aéroport international de Pittsburg.

Il s’agit d’une première pour la voiture volante. Cet exploit intervient après six mois de tests sur routes. Ce véhicule deux places est destiné à décoller et à atterrir sur les aérodromes et à rouler

sur les routes une fois ses ailes repliées. Cette transformation ne prend au pilote que 30 secondes.