Carnet noir : La voix de «A Whiter Shade of Pale» s'est éteinte

Le chanteur du groupe Procol Harum, Gary Brooker, s’en est allé à l’âge de 76 ans. Il était notamment célèbre pour le tube «A Whiter Shade of Pale».

Gary Brooker, le chanteur de Procol Harum, célèbre pour le tube «A Whiter Shade of Pale» à la fin des années 1960, est décédé à l’âge de 76 ans, a annoncé mardi, le site Internet officiel du groupe britannique de rock psychédélique. «C’est avec un immense regret que nous devons annoncer la mort, le 19 février 2022, de Gary Brooker (…), chanteur, pianiste et compositeur de Procol Harum, et une lumière rayonnante et irremplaçable dans l’industrie musicale», peut-on lire dans un communiqué publié sur le site. «Âgé de 76 ans, il se faisait soigner pour un cancer, mais il est décédé paisiblement chez lui», selon la même source.